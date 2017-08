Religioni: Cisreco, dal 30 agosto al 2 settembre la XXIV International Summer School

Sarà dedicata al tema “La bellezza salverà il mondo” la XXIV International Summer School on religions che si svolgerà dal 30 agosto al 2 settembre tra San Gimignano e Passignano. L’iniziativa è promossa dal Centro internazionale di studi sul religioso contemporaneo (Cisreco) in collaborazione con l’Universidad Autonoma Metropolitana di Mexico, l’Associazione italiana di sociologia – sezione di Sociologia della religione e con l’Unione comunale del Chianti Fiorentino. “Ciò che vorremmo affrontare nella Summer School on religions – spiegano i promotori – sono proprio le possibilità che oggi si possono scorgere negli interstizi di un mondo che appare sempre più complesso e ferocemente ingiusto, di poter affermare che ‘la vita è bella’ e vale la pena di essere vissuta”. Interverranno 32 relatori, di cui un terzo giovani o giovanissimi. Oltre alle sei sessioni di lavoro in aula, verranno organizzati anche mostre, recital, concerti, proiezioni cinematografiche. La Summer School si aprirà mercoledì alle 15 nel Teatro del Leggieri di San Gimignano. Le lezioni inaugurali saranno tenute da Gianluca Garelli (Università di Firenze) su “Equivoci della bellezza” e da mons. Marco Ballarini, (direttore della Classe di studi di italianistica della Biblioteca Ambrosiana) su “Dostoevskij e l’enigma della bellezza”. Chiusura alle 12 del 2 settembre nella Chiesa di san Lorenzo in Ponte, a San Gimignano con il concerto per arpa e voce di soprano e la consena dei diplomi.