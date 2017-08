Papa Francesco: nominati i membri del Consiglio direttivo della Pontificia Accademia per la vita

Papa Francesco ha nominato questa mattina i membri del Consiglio direttivo della Pontificia Accademia per la vita. Si tratta di: mons. Alberto Germán Bochatey, vescovo titolare di Monte di Mauritania e ausiliare di La Plata nonché professore di bioetica e vice cancelliere dell’Università Cattolica di La Plata (Argentina); mons. Carlos Simón Vázquez, delegato per la Sezione famiglia e vita del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita; il prof. Adriano Pessina, docente di filosofia morale e direttore del Centro di Ateneo di bioetica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; la dott.ssa Mónica López Barahona, direttore accademico fenerale dello Biosciences Studies Centre, presidente della Delegazione spagnola della Fondazione Jérôme Lejeune e direttore della Cattedra di bioetica Jérôme Lejeune a Madrid (Spagna); e la prof.ssa Etsuko Akiba, decente di dritto presso la Facoltà di economia dell’Università di Toyama (Giappone).