“I ragazzi del Bambino Gesù”: Flavio non ce l’ha fatta. L’annuncio della morte in un tweet

Flavio, uno de “I ragazzi del Bambino Gesù”, non ce l’ha fatta. La notizia della sua morte è stata data con un tweet dal profilo ufficiale della docuserie andata in onda nei mesi scorsi su RaiTre.

Continueremo a danzare forte per te. Ciao Flavio ⭐️ che la terra ti sia lieve. Le nostre preghiere alla tua famiglia 🙏🏻 pic.twitter.com/IKGLx3OllQ — Ragazzi Bambino Gesù (@RagazzidelBG) August 4, 2017

Amante del ballo fin dalla tenerissima età, una volta scoperta la malattia – una leucemia linfoblastica acuta di tipo T – la danza è diventa la ragione per guarire più in fretta. Durante “I ragazzi del Bambino Gesù”, Flavio aveva raccontato: “La malattia, anche se ti blocca, mi ha insegnato a trovare sempre la forza per andare avanti, non buttarsi giù e andare avanti”.

Dopo la scoperta della malattia, il lungo cammino fatto di terapie dolorose e di momenti difficili. I suoi due migliori amici, Gabriele e Delfino, sono rimasti sempre accanto a lui e lo hanno supportano nella realizzazione di video per il canale Youtube che Flavio ha creato con il nickname di Flavio Gnappo.