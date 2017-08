Famiglia: mons. Galantino, “è Paese reale, che merita attenzione e non distrazione e dilazioni”

Guardare le famiglie e “rispondere seriamente alle loro giuste attese è come guardare i mattoni che costituiscono la nostra società, parlare con loro serve per riscoprire la bellezza del vivere insieme ma anche toccare con mano le difficoltà quotidiane di chi rischia di diventare povero solo perché sceglie di mettere al mondo un figlio, oggi. È anche questo Paese reale, che merita attenzione e non distrazione e dilazioni, il più delle volte ingiustificate”. È quanto afferma mons. Nunzio Galantino, segretario generale della Cei, in un editoriale pubblicato oggi su “Il Sole 24 Ore”. Galantino racconta che “ho voluto ancora una volta trascorrere qualche giorno a contatto con famiglie composte di padre, madre e figli. Ho voluto mettermi in ascolto dell’esperienza faticosa richiesta loro per attraversare questo momento senza sentire attorno a sé l’attenzione di chi è chiamato a governare bene il presente e, proprio per questo, preparare un futuro vivibile”. “Ho scoperto con piacere – rivela – una fatica che non toglie la voglia di guardare avanti e non distoglie lo sguardo da ciò che succede intorno, soprattutto a quelli che non ce la fanno. Esistono tante famiglie fatte così. Credetemi. E sono la stragrande maggioranza”.