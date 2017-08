Dionigi Tettamanzi: Università Cattolica, “punto di riferimento per la nostra comunità universitaria”

“L’intera famiglia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, partecipe, si unisce in queste ore alle preghiere che la comunità dei credenti eleva per la scomparsa terrena del cardinale Dionigi Tettamanzi, arcivescovo Emerito di Milano”. L’Ateneo dei cattolici italiani, in una nota, ricorda “con commossa e profonda gratitudine il contributo spirituale, pastorale e umano di cui ha fatto dono all’Università Cattolica come guida della Chiesa ambrosiana, presidente dell’Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori e membro del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo, prodigandosi con saggezza e passione per garantire in ogni momento all’Ateneo autonomia e libertà di ricerca scientifica e di insegnamento, nel segno vivificante dei valori cristiani. Anche nella stagione della malattia, Dionigi Tettamanzi non ha cessato di essere un punto di riferimento per la nostra comunità universitaria, seguitando a ricordarci, con la sua cristiana sobrietà e discrezione, e con la sua vita di intensa preghiera e meditazione che ‘l’uomo, con tutta la sua finitezza e fragilità, è chiamato a prendere parte in modo misteriosamente privilegiato della grandezza e bontà del suo Creatore (D. Tettamanzi, L’alleanza tra scienza e sapienza, Vita e Pensiero, Milano, 2007, p. 35)’. Al cardinale Tettamanzi, che ora riposa nelle braccia del Padre, affidiamo commossi la nostra Università affinché la sostenga ancora nel cammino futuro”.