Dionigi Tettamanzi: mons. Moraglia (Venezia), “pastore buono e saggio a servizio della famiglia e della vita”

“La Chiesa che è in Venezia e il patriarca si uniscono alla preghiera di suffragio per il card. Dionigi Tettamanzi, il cui ricordo di pastore buono e saggio rimane vivo anche per il suo intenso servizio a favore della famiglia e della vita”. Così monsignor Francesco Moraglia, patriarca di Venezia, nel telegramma di condoglianze e cordoglio trasmesso a titolo personale ed anche a nome dell’intera Chiesa veneziana all’amministratore apostolico della diocesi di Milano, card. Angelo Scola, in occasione della morte, avvenuta questa mattina, del cardinale Dionigi Tettamanzi.