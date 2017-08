Dionigi Tettamanzi: mons. Delpini, “vita donata senza risparmio”

Monsignor Delpini con il cardinale Tettamanzi

“Voglio esprimere la mia gratitudine per la testimonianza che il cardinale Dionigi Tettamanzi ha reso con la sua vita donata senza risparmio”. Così monsignor Mario Delpini, arcivescovo eletto di Milano, in una dichiarazione, diffusa pochi minuti fa, per la morte del cardinale Dionigi Tettamanzi. “Per la sua disponibilità infaticabile al lavoro, la sua capacità di empatia con la gente, la sua armonia nella personalità e per il suo magistero – ricorda Delpini – Egli ha costituito un punto di riferimento per tutti noi. Io particolarmente gli sono grato per il suo ministero di insegnante e maestro di vita di fede e per la fiducia che mi ha accordato – tra l’altro – proponendomi per l’episcopato. Lo ricordo così, nella preghiera riconoscente al Signore”.