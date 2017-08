Dionigi Tettamanzi: Istituto Toniolo, “testimone autentico, educatore e teologo, attento alle domande dei giovani”

“Il segretario generale, il personale e tutti i collaboratori dell’Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori ricordano, con grande affetto, il cardinal Dionigi, testimone autentico, sacerdote, educatore e teologo, particolarmente attento alle domande dei giovani. È stato il promotore dell’Osservatorio Giovani (www.rapportogiovani.it) e sostenitore di molte iniziative a favore delle nuove generazioni e per la formazione degli studenti dell’Università Cattolica di cui l’Istituto Toniolo è ente fondatore”. Così l’Istituto Toniolo in una nota per la morte dell’arcivescovo emerito di Milano. “Il cardinale – ricorda il Toniolo – è stato prima consigliere, poi presidente dell’Istituto Toniolo dal 2003 al 2012. Ha guidato con umanità, sapienza e lungimiranza una nuova stagione per l’Istituto, a sostegno dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, al servizio della Chiesa e del Paese”. Nel testo dell’Istituto viene riportato un pensiero del cardinale tratto da “Riflessioni sulla Mission Istituto Toniolo” (26 novembre 2010). Affermava Tettamanzi: “Consegno queste riflessioni, maturate in seno al Comitato Permanente dell’Istituto Giuseppe Toniolo, a tutti coloro che hanno a cuore il nostro ateneo perché, a novant’anni dall’avvio di questa grande opera, ciascuno si senta davvero parte della sua storia e protagonista del suo futuro”.