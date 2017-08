Dionigi Tettamanzi: Gigli (Mpv), “fecondo il suo magistero sui temi della vita e della famiglia”

“Il Movimento per la vita italiano si unisce al lutto della Chiesa italiana per la nascita al cielo del card. Dionigi Tettamanzi, ricordandone il fecondo magistero sui temi della vita e della famiglia”. È quanto si legge in una nota a firma di Gian Luigi Gigli, presidente del Movimento per la vita italiano, che collaborò con Tettamanzi durante il servizio svolto ai vertici dell’Associazione dei medici cattolici italiani (Amci). “Ieri sera – aggiunge Gigli – nel seminario di formazione dei giovani del Movimento in corso a Maratea, abbiamo pregato perché il Signore della vita gli concedesse il dono di una buona e santa morte”.