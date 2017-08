Dionigi Tettamanzi: funerali martedì 8 agosto. Sarà sepolto in Duomo a Milano. Gli orari della camera ardente

I funerali del cardinale Dionigi Tettamanzi verranno celebrati in Duomo a Milano martedì 8 agosto alle ore 11. Saranno presieduti dall’amministratore apostolico cardinale Angelo Scola e concelebrati – tra gli altri – dall’arcivescovo eletto di Milano monsignor Mario Delpini. Ne dà notizia monsignor Davide Milani, responsabile comunicazione dell’arcidiocesi ambrosiana, in una nota diffusa pochi minuti fa. “Il cardinale Tettamanzi – informa Milani – al termine della celebrazione, verrà sepolto in Duomo, sul lato destro della cattedrale, ai piedi dell’altare Virgo Potens dove è presente anche l’urna del beato cardinale Schuster. “Da oggi – informa il responsabile comunicazione – è aperta la camera ardente presso la cappella di Villa Sacro Cuore di Triuggio (Via Sacro Cuore 1, Triuggio MB). Sarà possibile a tutti rendere omaggio alla salma del cardinale e raccogliersi in preghiera. All’interno di Villa Sacro Cuore e alla camera ardente non sono ammessi fotografi e operatori Tv. Non è possibile realizzare immagini. Ecco gli orari: oggi, sabato 5 agosto, la camera ardente è aperta fino alle 21.30. Alle 18 verrà celebrata la messa di suffragio, mentre alle 20.30 il Rosario. Domani, domenica 6 agosto, la camera ardente è aperta dalle 7.30 fino alle 21.30. Alle 7.30 verrà celebrata la messa di suffragio e alle 20.30 il Rosario. Lunedì 7 agosto, la camera ardente è aperta dalle 7.30 alle 10.30. Alle 8 verrà celebrata la Messa di suffragio”. Lunedì 6 agosto, prosegue Milani, “la salma verrà trasferita in Duomo a Milano dove, dalle ore 16 e fino alle ore 22, sarà possibile sostare per la preghiera davanti alla bara chiusa. Sempre lunedì 7 agosto, alle 17.30, in Duomo verrà celebrata la Messa di suffragio da monsignor Gianantonio Borgonovo, arciprete del Duomo. Alle 18.30 il cardinale Angelo Scola presiederà in Duomo la recita del Rosario”.