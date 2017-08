“Ci mancherà: oltre ad essere stato un pastore attento e premuroso lo ricordiamo in particolar modo per essere stato tra i promotori della nascita del Forum delle associazioni familiari intuendo, già 25 anni fa, l’importanza delle politiche familiari per il futuro del nostro Paese e del lavoro in rete tra le diverse associazioni”. È il cordoglio espresso dal Forum delle associazioni familiari in occasione della morte del cardinale Dionigi Tettamanzi.