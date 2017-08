Dionigi Tettamanzi: Caritas Ambrosiana, “infaticabile vicinanza agli ultimi, agli indifesi, ai piccoli”

“La scomparsa del cardinale Tettamanzi rappresenta una grave perdita per la Chiesa ambrosiana e universale”. Così Luciano Gualzetti, direttore di Caritas Ambrosiana e presidente della Fondazione San Bernardino, ricorda l’arcivescovo emerito di Milano, morto questa mattina a 83 anni. “A lui sono particolarmente grato – dice Gualzetti – per la sua continua infaticabile testimonianza di vicinanza agli ultimi, agli indifesi, ai piccoli. Una testimonianza alimentata dalla Parola ed espressa con le opere. Tra le tante, ne voglio in particolare ricordare due: Il Fondo Famiglia Lavoro voluto dal cardinale con straordinaria lungimiranza nel 2008 all’inizio della lunga crisi economica quando in pochi ne avevano compreso ancora la gravità; e ancora prima, nel 2004, la Fondazione antiusura San Bernardino, istituita da lui, sul modello di quella che aveva promosso precedentemente a Genova e che subito venne adottata dalle altre diocesi lombarde”. Per il direttore Caritas, “a ben vedere entrambe queste ‘opere’ sono caratterizzate da un tratto comune: una stessa radicale istanza pedagogica per la sobrietà, la solidarietà, l’uso del denaro, stili di vita responsabili, valori che restano tra le eredità più profonde di questo indimenticabile Pastore”.