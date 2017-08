Diocesi: Forlì, lunedì a Bertinoro apre una comunità di accoglienza per richiedenti asilo

Sarà la canonica di san Rocco, a Bertinoro, ad ospitare da lunedì 7 agosto una casa di accoglienza per profughi. L’iniziativa è promossa dalla comunità cristiana bertinorese, guidata dal parroco don Emanuele Lorusso, e affidata all’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. “La casa – si legge in una nota diffusa dalla Caritas di Forlì – accoglierà 8 persone richiedenti asilo che condivideranno l’alloggio e la vita di famiglia con i volontari dell’associazione”. “L’iniziativa – prosegue la nota – che è stata condivisa con l’amministrazione comunale e in particolare con il sindaco Gabriele Fratto e l’assessore al welfare, Jessica Allegni, porta a compimento un desiderio di don Gianluigi Pazzi che aveva cominciato a ristrutturare la canonica per destinarla ad un’opera di carità”. Don Lorusso ha portato a termine la ristrutturazione e ha proposto di destinarla all’accoglienza dei richiedenti asilo, nella formula della condivisione di vita attuata dalla Comunità Papa Giovanni XXIII, per meglio favorire l’integrazione e l’accompagnamento delle persone accolte. “In collaborazione con la parrocchia, la Casa della carità e l’amministrazione comunale – prosegue la nota – gli ospiti saranno coinvolti in attività di volontariato e lavori socialmente utili e in questo modo contribuiranno alla vita sociale della comunità bertinorese”.