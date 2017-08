Diocesi: L’Aquila, l’arcivescovo “accoglie l’istanza di don Vito Isacchi” e lo esonera dal servizio pastorale

“A seguito delle dichiarazioni riportate oggi su un quotidiano locale, don Vito Isacchi, ritenendo tali affermazioni lesive della verità dei fatti, ha chiesto all’arcivescovo, mons. Petrocchi, di essere sollevato anche dagli incarichi a livello parrocchiale, che manteneva temporaneamente (‘per il momento’, si legge nel precedente Comunicato stampa). Tale esigenza scaturisce dalla volontà di fare piena chiarezza sull’accaduto e dal desiderio di non coinvolgere la Comunità ecclesiale nella dolorosa vicenda che lo riguarda. L’arcivescovo, mons. Petrocchi, dopo una accurata riflessione, ha ritenuto di accogliere l’istanza di don Vito Isacchi, che, di conseguenza, dal prossimo 7 agosto, viene esonerato dal servizio pastorale nelle parrocchie che gli erano state affidate”. È quanto riferisce l’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali della diocesi di L’Aquila in una nota diffusa pochi minuti fa.