Diocesi: Como, a settembre campo di lavoro “Date loro voi stessi” per giovani

Sarà il centro pastorale “card. Ferrari” di Como ad ospitare da venerdì 8 a domenica 10 settembre il campo di lavoro diocesano “Date loro voi stessi” per giovani dai 19 anni ai 30 anni. È l’“esperienza forte di servizio, condivisione e fraternità” promossa da Centro missionario e Caritas diocesana di Como. A darne notizia è “il Settimanale della diocesi di Como” attraverso il quale Rossano Breda, di Caritas, spiega che “i giovani saranno chiamati a svolgere lavori di servizio con i richiedenti asilo accolti in via Sirtori, ma anche nel campo per migranti di via Regina Teodolinda”. “Ai giovani – prosegue – chiederemo di mettersi in gioco sia nella relazione con l’altro, sia in lavori pratici di manutenzione, sistemazione degli spazi che lo necessitano”. “Questo primo campo – conclude Breda – si terrà a Como, ma il desiderio è che possano nascere esperienze simili in altre parti della diocesi in modo da facilitare la partecipazione di tutti, ma anche di far conoscere ai nostri giovani la ricchezza di esperienze presenti nella nostra diocesi”. Il ritrovo è fissato per le 8.30 di venerdì 8 settembre. Chi desidera partecipare deve iscriversi entro il 1° settembre compilando un modulo online.