Diocesi: Bergamo, il 22 settembre la XXII Assemblea diocesana

La diocesi di Bergamo celebrerà il prossimo venerdì 22 settembre la XXII Assemblea diocesana. La serata, con inizio alle 17, si svolgerà presso il seminario vescovile. Sarà un “tempo propizio – spiega il vicario episcopale per i laici e per la pastorale, mons. Vittorio Nozza – in cui le diverse comunità parrocchiali, le associazioni e la vita consacrata si incontrano con il vescovo, in un clima di fecondo confronto e dialogo”. Al centro dell’appuntamento la presentazione della lettera pastorale del vescovo, mons. Francesco Beschi, e di alcune attenzioni operative per l’anno 2017-2018. In particolare, don Emanuele Poletti, direttore dell’Ufficio per la pastorale dell’età evolutiva, illustrerà il cammino diocesano in vista del Sinodo dei giovani. Alla serata, a cui parteciperanno in particolare i rappresentanti delle comunità parrocchiali diocesane, si concluderà con la celebrazione del “mandato” agli operatori pastorali. Mercoledì 13 settembre, invece, si terrà l’Assemblea del clero bergamasco presieduta dal vescovo Beschi. Verrà affrontato il tema – precisa il vicario generale della diocesi, don Davide Pelucchi, nella lettera di convocazione – “della pastorale giovanile, sul versante della dimensione vocazionale della vita, oggetto del prossimo anno pastorale” e “sarà presentato soprattutto sul piano delle ripercussioni che ha nel ministero presbiterale e nella immagine di prete”. Previsti anche lavori di gruppo per favorire il confronto e la condivisione di racconti e riflessioni.