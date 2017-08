Diaconi: card. Montenegro (Agrigento), “il loro posto non è l’altare ma la strada”

“Il posto dei diaconi non è l’altare ma la strada”. Lo ha detto il card. Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento, presidente della Commissione episcopale per il servizio della carità e la salute e presidente di Caritas Italiana, in occasione dell’ultima giornata del convegno nazionale dei diaconi, ad Altavilla Milicia, in provincia di Palermo. Il presule li ha invitati a “scoprire che la via del servizio è quella che vi tocca. La strada che percorrete non vi porta all’altare ma dall’altare vi porta nel mondo”. Perché “il diacono è l’uomo che sta sull’uscio, l’uomo che guarda dentro e fuori. Il vostro compito è di aiutare la comunità a vivere la preghiera per farla diventare azione. Se non c’è questo punto di vista qualcosa nel diaconato non funziona. Dovete portare Dio nel mondo con i gesti di carità”. Secondo Montenegro, il rapporto tra fede e carità è “stretto”. “La carità è segno. Voi dovete essere quel tramite perché la Chiesa possa dire al mondo ‘guardate come siamo’ e i poveri possano dire ‘guardate come ci amano’. Questo è essere servi”. Il cardinale ha citato don Orione dicendo che “la carità trascina e muove. È compimento dell’evangelizzazione. Il prodotto finale è un uomo che ama. Il diaconato – ha aggiunto – acquista valore nella misura in cui i diaconi sono uomini di strada. Non c’è diaconia quando ci si avvicina all’altro con atteggiamento assistenzialistico. L’assistenza guarda ai bisogni della persona e dà risposte immediate, l’uomo aiutato attraverso la diaconia invece deve sentire l’incontro col Signore”.