A Sua Immagine: sabato 5 agosto, “Rossano, perla di Sibari”. Domenica 6 agosto, “Estate e solidarietà”

Rossano, la cosiddetta “perla di Sibari”, è la località che viene raccontata questa settimana da Lorena Bianchetti nel programma “A Sua Immagine” su Rai Uno alle 17.10, rubrica di informazione religiosa diretta da Laura Misiti e padre Gianni Epifani, in collaborazione con l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei. Rossano, popoloso centro marittimo dell’Alto Jonio calabrese, in provincia di Cosenza, è simbolo dell’incontro tra due culture religiose, quella greco-bizantina e quella cristiana occidentale.

Alle 17.30, spazio a “Le ragioni della speranza” con il commento al Vangelo domenicale con don Maurizio Patriciello, sacerdote simbolo della lotta nella “terra dei fuochi” in Campania. Don Patriciello sarà sul lago di Como insieme ai ragazzi dell’oratorio della parrocchia di San Bartolomeo.

Al tema della solidarietà è invece dedicata la puntata domenicale della trasmissione, 6 agosto. Alle 10.30 su Rai Uno in studio da Roma con Lorena Bianchetti interverranno don Gino Rigoldi, cappellano dell’Istituto penale per minorenni “C. Beccaria” di Milano, Manuela Bondielli, presidente dell’associazione “Gli amici di Elsa” Onlus, e Ivan Agatiello, volontario nelle Filippine. Gli ospiti porteranno dunque testimonianze di vacanze altre, spese a vantaggio del prossimo.

Ore 10.55, si tiene come di consueto il collegamento con una parrocchia del territorio nazionale per la Santa Messa: la chiesa scelta è Santa Maria Assunta in Castel di Sangro (AQ). Alle ore 12.00 c’è l’Angelus di papa Francesco da piazza San Pietro.