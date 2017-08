Venezuela: card. Urosa (Caracas), “cessi la repressione!”. Maduro e gli alti ufficiali sono responsabili davanti a Dio dei morti

“In nome di Dio, cessi la repressione!”. Lo ha detto il cardinale Jorge Urosa, arcivescovo di Caracas, rivolgendosi al presidente Nicolás Maduro e agli alti ufficiali delle forze armate che sono responsabili davanti a Dio per la morte dei venezuelani “assassinati” da militari e collettivi chavisti durante le manifestazioni contro l’Assemblea Costituente. Lo si legge in una nota della Conferenza episcopale venezuelana. “Ci sono i cittadini che sono stati uccisi e feriti dai militari venezuelani e presumibilmente da truppe armate che agiscono illegalmente e in modo criminale. Questo è totalmente intollerabile e grida al cielo”. “Simon Bolivar ha parlato della maledizione che ricade sui soldati che prendono in mano le armi contro il popolo. Questa è responsabilità del Presidente della Repubblica, dell’Alto Comando e dei Ministri” che “dovranno rendere conto a Dio, nostro Signore, e di fronte alla legge “, ha dichiarato il 31 luglio. “Rinnovo l’appello serio alla Forza armata nazionale bolivariana (Fanb) perché si metta dalla parte della Costituzione”, ha concluso.