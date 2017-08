Siccità: Coldiretti riapre la “Vertenza Lazio” e sollecita l’integrazione dei Consorzi di bonifica. “I danni stimati superano i 200 milioni di euro”

“Da dicembre è stato avviato il processo di riorganizzazione voluto dalla legge regionale numero 12 del 10/08/2016 che riforma l’assetto delle bonifiche del Lazio, riducendo il numero dei consorzi da 10 a 4. Martedì incontriamo la dirigenza di Anbi (Associazione nazionale bonifiche e irrigazioni) Lazio e i commissari per conoscere lo stato di attuazione della riforma e sollecitare misure straordinarie per limitare le perdite, già gravissime, causate alle aziende agricole dalla siccità e dalla impossibilità di irrigare le coltivazioni”. Con queste parole David Granieri, presidente della Coldiretti Lazio, riapre la “Vertenza Lazio” dopo il primo confronto avuto a luglio con gli assessori regionali all’agricoltura, infrastrutture e ambiente. “Ci risulta che finora – aggiunge Aldo Mattia, direttore della Coldiretti Lazio – nessuno dei commissari incaricati del riassetto amministrativo e funzionale delle bonifiche abbia raggiunto l’obiettivo, con ripercussioni sulla operatività dei consorzi e sulla loro capacità di reazione rispetto a una crisi idrica di portata storica che, settore dopo settore, sta azzerando la produzione agricola regionale”. Secondo la Coldiretti regionale, “i danni causati dalla siccità nel Lazio sono ingenti, con perdite stimate che superano i 200 milioni di euro”. “Al bilancio dei danni diretti provocati dalla siccità – prosegue la nota – vanno aggiunti i maggiori costi per irrigare frutta, ortaggi, vigne e uliveti e le spese che gli allevatori dovranno sostenere per comprare il foraggio devastato dai cinghiali”. “Ad agosto niente ferie. Siamo in stato di agitazione permanente. Le emergenze che pesano sul settore sono drammatiche”, conclude Granieri.