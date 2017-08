Settimana sociale: disponibile l’App per smartphone e tablet per seguire avvicinamento e lavori dell’appuntamento di Cagliari

È disponibile su Google Play store e su iTunes la nuova App delle “Settimane Sociali”, che permette a tutti di seguire anche su dispositivo mobile l’avvicinamento e i lavori della 48ª Settimana sociale dei cattolici italiani che si svolgerà a Cagliari dal 26 al 29 ottobre, sul tema “Il lavoro che vogliamo. Libero, creativo, partecipativo e solidale”. Una volta installata sul proprio dispositivo, la schermata iniziale offre una serie di notizie. Per gli utenti registrati è possibile accedere a tutte le informazioni logistiche necessarie e ricevere aggiornamenti e avvisi utili. “Nel periodo preparatorio – si legge in una nota – l’App è arricchita da news e materiali di approfondimento, mentre, nel corso dell’evento sarà possibile consultare direttamente il programma degli interventi, giorno per giorno, e tutti i materiali discussi e prodotti durante le sessioni di lavoro”. I delegati all’appuntamento di Cagliari potranno, inoltre, accedere a tutti i materiali per le assemblee plenarie e alle funzionalità per la condivisione social delle proprie foto. “La App ‘Settimane Sociali’ – conclude la nota – ha anche una ricca sezione di foto e video, nella quale è possibile sfogliare non solo i materiali multimediali dell’evento, ma anche i contributi video condivisi dalle diocesi”.