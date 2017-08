Settimana sociale: Bari, il 7 settembre l’evento “Acqua e lavoro”

Sarà dedicato a “Acqua e lavoro” l’evento di formazione culturale che si svolger il 7 settembre, a Bari, presso la sala museo dell’Acquedotto pugliese (Aqp). L’iniziativa è organizzata da Aqp Water Academy in partnership con l’arcidiocesi di Bari-Bitonto e la presidenza delle Settimane sociali dei cattolici italiani. In vista della 48ª Settimana sociale dei cattolici italiani, che si svolgerà in ottobre a Cagliari, “Acqua e lavoro” – si legge in una nota – è “finalizzato a riflettere sul valore dell’acqua, in termini di servizio per l’umanità, e del lavoro, in termini di strumento etico, necessario allo sviluppo e al benessere della collettività”. Dalle 16.30, dopo i saluti di Nicola De Sanctis, presidente di Aqp, prenderà il via la tavola rotonda su “Acqua e lavoro: prospettive per il futuro” moderata da Pietro Scrimieri, direttore delle risorse umane di Aqp. L’arcivescovo di Bari-Bitonto, mons. Francesco Cacucci, parlerà di “Educazione e mondo del lavoro” mentre mons. Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto e presidente del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane sociali dei cattolici italiani, presenterà il tema dell’appuntamento di Cagliari “Il lavoro: libero, creativo, partecipativo, solidale”. Dopo l’intervento di Domenico De Bartolomeo, presidente di Confindustria Bari-Bat, su “Ruolo dell’industria e opportunità di lavoro”, Tommaso Cozzi, direttore dell’Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro dell’arcidiocesi di Bari-Bitonto presenterà la “Settimana sociale: scopi e contributi”. La chiusura dei lavori è prevista per le 19.