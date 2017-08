San Nicola: Bari, troupe russa gira documentario su sua vita. Padre Boytsov, “grande interesse dopo pellegrinaggio reliquie a Mosca e san Pietroburgo

L’eco dello storico evento che ha portato una parte delle reliquie di San Nicola di Bari in Russia si fa ancora sentire. In questi giorni, infatti, una troupe di 1Tv, il primo canale russo, si trova a Bari per completare un documentario che racconta di San Nicola, del luogo che ospita le sue spoglie e dell’avvenuto gemellaggio spirituale tra i devoti ortodossi russi e quelli baresi. “Dal punto di vista turistico e del pellegrinaggio religioso, questo sicuramente avrà una grande importanza. D’altra parte, nel periodo in cui le reliquie sono state a Mosca e San Pietroburgo, in Russia sono stati trasmessi documentari e film che raccontavano la vita del santo”. Così padre Andrey Boytsov, rettore della chiesa russa di Bari, parla al Sir del documentario sulla vita di San Nicola e dell’impatto straordinario che la temporanea traslazione delle ossa del vescovo di Myra in Russia ha avuto. “San Nicola è veneratissimo, in ogni casa russa c’è San Nicola. Questo documentario aumenterà la conoscenza del Santo – aggiunge -. Non tutti i russi sanno, per esempio, che San Nicola non era russo ma greco dell’Impero romano d’Oriente e che ora le sue reliquie riposano qui a Bari”. Il docu-film verrà trasmesso a dicembre: “I 68 giorni delle ossa di San Nicola in Russia e questa grande attenzione – continua padre Andrey –, già nel breve-medio periodo, porteranno sicuramente un aumento del turismo religioso a Bari, certo al netto delle possibilità economiche che il viaggio comporta. Molti infatti non possono permetterselo ed è per questo che la presenza delle reliquie a Mosca e San Pietrburgo è stata ancora più importante”.