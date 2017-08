Papa Francesco: nomina mons. Fanelli nuovo vescovo di Melfi-Rapolla-Venosa

Papa Francesco ha nominato vescovo di Melfi-Rapolla-Venosa mons. Ciro Fanelli, del clero della diocesi di Lucera-Troia, finora vicario generale della medesima diocesi e parroco della cattedrale.

Mons. Ciro Fanelli è nato il 2 ottobre 1964 a Lucera, in provincia di Foggia. Dopo aver frequentato il corso istituzionale filosofico-teologico presso il Pontificio Seminario interregionale campano di Posillipo (Napoli), ha conseguito la licenza in Teologia morale presso la Pontificia Università Gregoriana in Roma. Ha ricevuto l’ordinazione presbiterale il 15 settembre 1990, incardinandosi nel clero di Lucera-Troia. È stato segretario personale dei vescovi Castielli e Zerrillo. Ha ricoperto l’incarico di direttore spirituale del Seminario vescovile, di assistente unitario diocesano dell’Azione Cattolica, di parroco di San Giacomo Maggiore in Lucera e di vicario generale. Per diversi anni è stato membro del Consiglio di amministrazione di “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo. Durante l’ultima sede vacante è stato scelto come amministratore diocesano. Al momento è vicario generale e parroco della cattedrale di Lucera.