Papa Francesco: intenzione di preghiera agosto, “le arti proclamano il messaggio della grandezza della creazione di Dio”

Il ruolo degli artisti in relazione alla bellezza del creato. A questo Papa Francesco dedica il videomessaggio per l’intenzione di preghiera del mese di agosto. “Le arti – afferma Francesco parlando in lingua spagnola – esprimono la bellezza della fede e proclamano il messaggio della grandezza della creazione di Dio”. Come altre volte il Pontefice ha sottolineato, è questo il ruolo di ogni disciplina, architettura, pittura, musica, letteratura.

“Per questo – prosegue – quando ammiriamo un’opera d’arte o una meraviglia della natura scopriamo come ogni cosa ci parli di Lui e del suo amore”. In questo mese di agosto in particolare la preghiera di Francesco è rivolta agli artisti: “Preghiamo – esorta nel videomessaggio – per gli artisti del nostro tempo perché, attraverso le opere del loro ingegno, aiutino tutti a scoprire la bellezza del creato”.