(DIRE – SIR) – “L’andamento favorevole sul mercato del lavoro è atteso proseguire nel breve periodo. A luglio le attese sull’occupazione per i prossimi mesi mantengono un orientamento positivo più accentuato nell’ultimo mese per le imprese manifatturiere e per quelle delle costruzioni”. Cosi’ l’Istat nella nota mensile sull’andamento dell’economia italiana.

