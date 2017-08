Giornalismo: torna il Premio nazionale “Natale Ucsi”

Torna il Premio giornalistico nazionale “Natale Ucsi” per un giornalismo solidale, dedicato alla memoria di Giuseppe Faccincani e promosso dall’Unione cattolica della stampa italiana – sezione di Verona, con il patrocinio dell’ Ucsi, comune di Verona, Ordine nazionale dei giornalisti, Ordine dei giornalisti del Veneto e l’apporto della società editrice Athesis e dell’Ufficio regionale comunicazioni sociali della Conferenza episcopale del Triveneto. “Il premio – ricorda una nota – è riservato a giornalisti e reporter della carta stampata e online, delle Tv e delle radio, autori degli articoli pubblicati ovvero dei servizi televisivi/radiofonici andati in onda dal 1° novembre 2016 al 31 ottobre 2017, che raccontino testimonianze, problemi, storie e fatti inerenti ai valori della solidarietà, dell’integrazione sociale, della convivenza civile, della fratellanza, dell’attenzione verso il prossimo e della difesa dei diritti e della dignità umana”.

La giuria del premio, anche quest’anno presieduta da don Bruno Cescon, docente al Pontificio Ateneo Sant’Anselmo di Roma, assegnerà tre riconoscimenti principali (uno per ogni categoria giornalistica in concorso), consistenti in una scultura in argento del maestro veronese Alberto Zucchetta e un assegno del valore di 2mila euro: Premio Ucsi – Fondazione Cattolica alla Stampa; Premio Ucsi – Fondazione Cattolica alla Televisione; Premio Ucsi – Fondazione Cattolica alla Radio. Il bando prevede, inoltre, tre premi speciali: la Targa Athesis, il premio “Il genio della donna”, il premio “Giornalisti e società: la professione giornalistica al servizio dell’uomo”, della Conferenza episcopale del Triveneto, che sarà assegnato direttamente dalla giuria del Premio a un giornalista impegnato nel volontariato sociale per il sostegno a situazioni di emarginazione e fragilità sociale. Gli elaborati in concorso dovranno essere inviati alla segreteria organizzativa del Premio (Ucsi Verona, presso Fondazione Toniolo, via Seminario, 8 – 37129, Verona), entro e non oltre venerdì 3 novembre 2017. La cerimonia di premiazione si terrà sabato 16 dicembre, alle ore 11, nella Sala Arazzi di Palazzo Barbieri, sede del Municipio di Verona. Info: www.premioucsi.it.