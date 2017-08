Donazioni sangue: Avis, a Corleone sabato 5 s’inaugura nuovo centro di raccolta fisso

Sabato 5 agosto sarà una giornata speciale per tutta Avis. In occasione dei 20 anni dalla fondazione dell’Avis comunale di Corleone (Pa), verrà infatti inaugurato – alle ore 17 – il nuovo centro di raccolta fisso dell’Associazione. La struttura potrà così ospitare – in locali nuovissimi e a norma secondo le procedure di accreditamento – gli oltre 550 donatori che ogni anno, con circa 900 donazioni, contribuiscono all’autosufficienza di sangue e ed emocomponenti degli ospedali della zona. All’evento sarà presente anche il presidente di Avis nazionale, Alberto Argentoni, insieme ai rappresentanti di Avis regionale Sicilia, provinciale Palermo e di molte altre sedi.

“È un momento significativo – spiega il presidente di Avis – per tutta l’Associazione per diversi motivi. Innanzitutto, è la dimostrazione che c’è un’Italia della solidarietà più forte di chi vuole associare alcune zone a stereotipi negativi. In secondo luogo, l’apertura di un centro di raccolta moderno e a norma avviene in una zona che tutto l’anno presenta criticità per il raggiungimento dell’autosufficienza. Con sedi più efficienti vogliamo facilitare l’afflusso dei donatori, garantire la massima qualità e sicurezza e ridurre al minimo le criticità”.