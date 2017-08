Diocesi: Udine, nella notte tra il 10 e l’11 agosto pellegrinaggio dal duomo di Venzone al monastero delle clarisse di Moggio

In occasione della festa di Santa Chiara d’Assisi, i francescani del Friuli Venezia Giulia e la forania di Gemona organizzano per la notte tra lunedì 10 e martedì 11 agosto un pellegrinaggio notturno. “Vogliamo offrire un’occasione per vivere la notte come luogo di incontro, di dialogo e di ascolto”, ha spiegato Carlotta Fonda, già ministra dell’ordine francescano secolare del Friuli Venezia Giulia, sul settimanale diocesano di Gorizia “Voce Isontina”. “Seguendo la proposta di Papa Francesco nella Laudato si’ – ha aggiunto – ci faremo accompagnare anche da alcune testimonianze di chi, in vari modi, incarna nel cammino delal sua vita il desiderio di prendersi cura della casa comune”. Il pellegrinaggio partirà alle 24 del 10 agosto dal duomo di Venzone e, in preghiera, si salirà al monastero delle Clarisse di Moggio Udinese. Qui, alle 8.30 di domenica 11, l’arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato presiederà la celebrazione eucaristica conclusiva.