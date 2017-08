Diocesi: Savona-Noli, dal 25 agosto al 1° settembre pellegrinaggio in Terra Santa con il vescovo Marino

Si svolgerà dal 25 agosto al 1° settembre il pellegrinaggio della diocesi di Savona-Noli in Terra Santa. L’iniziativa è promossa dal vescovo diocesano, mons. Calogero Marino, e vuole essere – si legge in una nota – “espressione di una Chiesa in uscita e in ricerca”. Lo stesso mons. Marino ripete spesso che “incontrare il mistero santo di Dio ci chiede di lasciare il comodo della routine e di metterci in cammino”. “Alla vigilia del nuovo anno pastorale, il primo che inizia come vescovo della nostra diocesi – spiega don Giulio Grosso, organizzatore del pellegrinaggio – mons. Marino intende recarsi a pregare il buon Pastore nella terra che conobbe il primo annuncio del Vangelo”. Con il vescovo Marino, partiranno per la Terra Santa diversi sacerdoti e numerosi fedeli provenienti dalle parrocchie della diocesi.