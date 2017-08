Diocesi: Perugia-Città della Pieve, da domani il laboratorio teatrale “Cielo” dell’oratorio di Prepo in tournée in Puglia

Prenderà il via domani la breve tournée in Puglia del laboratorio teatrale “Cielo” dell’oratorio “San Giovanni Paolo II” dell’unità pastorale di Prepo-Ponte della Pietra-San Faustino nell’arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve. In tre diverse località pugliesi, il laboratorio teatrale “Cielo” porterà in scena l’“Odissea + o -”, uno spettacolo interpretato da attori giovanissimi. Prima tappa domenica 6 agosto, alle 21, presso la parrocchia santa Maria del Rosario a Cozzana di Monopoli. Lunedì 7, alle 20, sarà ala volta della parrocchia di san Marco nel quartiere Japigia di Bari. La serata seguente, “Odissea + o -” verrà proposto alle 21.15 nella piazza di Volturino, in una serata a cura della Proloco di Volturino. Lo spettacolo è stato “vincitore anche della prova teatrale ne ‘La sfida dei linguaggi’, gara piena di talento e comunione che ha visto rappresentative di oratori di quattro regioni affrontarsi a Bellaria di Igea Marina nel settembre 2016”.