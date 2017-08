Diocesi: Ivrea, domani pellegrinaggio al santuario di Oropa. I giovani da questa sera in cammino da Andrate

Si svolgerà nella giornata di domani, sabato 5 agosto, il tradizionale pellegrinaggio della diocesi di Ivrea al santuario di Oropa. Il servizio di pastorale giovanile diocesano propone anche per quest’anno il pellegrinaggio a piedi, con partenza nella serata di oggi, venerdì 4 agosto, alle 23 dalla Chiesa parrocchiale di Andrate. L’appuntamento è fissato per le 22.30, per la recita di una preghiera prima dell’avvio della camminata notturna. L’arrivo ad Oropa è previsto per le prime ore del mattino di domani quando gli altri pellegrini eporediesi raggiungeranno il santuario biellese in pullman e auto. Dalle 9 alle 10 i sacerdoti saranno disponibili per le confessioni. Alle 10, sul piazzale della Basilica nuova, il vescovo di Ivrea, mons. Edoardo Cerrato, presiederà la celebrazione eucaristica. Seguirà la processione verso la Basilica antica per la recita dell’Angelus. Nel pomeriggio, alle 15, nella Basilica antica recita del santo Rosario e benedizione eucaristica.