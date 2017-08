Diocesi: Ascoli, domenica s’inaugura nuova chiesa a Pescara del Tronto. “Passo importante nella ricostruzione della comunità”

Sarà inaugurata ufficialmente domenica 6 agosto la nuova chiesa di Pescara del Tronto, la frazione di Arquata distrutta dal terremoto del 24 agosto. La Santa Messa sarà presieduta dal vescovo di Ascoli , mons. Giovanni D’Ercole, alle ore 10.30. “L’inaugurazione della chiesa parrocchiale di Pescara del Tronto – scrive la diocesi in una nota – vuole rappresentare un passo importante nella ricostruzione, non solo materiale, di una comunità che vuole tornare a vivere dopo la tragica esperienza di un anno fa”. L’intera celebrazione sarà trasmessa in diretta attraverso l’emittente televisiva Telepace che ha interamente sostenuto il costo della costruzione, che è un prefabbricato, grazie a una sottoscrizione e alla sensibilità dei propri telespettatori.

“Telepace si definisce sempre un servizio a Dio e all’uomo nella Chiesa– spiega mons. Guido Todeschini, direttore di Telepace -; questo avviene con le trasmissioni e poi in casi particolari: con l’aiuto ai poveri e con la vicinanza fattiva in alcuni cataclismi, come è avvenuto con la costruzione del convento prefabbricato per le clarisse di Paganica in Abruzzo, vicino all’Aquila, e con la chiesa realizzata a Novi di Modena in Emilia Romagna, con l’impegno economico di Telepace e dei suoi telespettatori. Ritengo questo nuovo gesto di solidarietà una grande benedizione per la Chiesa e per tutta Telepace”. Alla benedizione della chiesa parteciperà anche un gruppo di amici di Telepace proveniente da Verona, sede storica dell’emittente.