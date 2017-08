Diocesi: Andria, morto il vescovo emerito, mons. Raffaele Calabro

È scomparso, stamattina, intorno alle 8,30, il vescovo emerito di Andria, mons. Raffaele Calabro. Il decesso è avvenuto nella sua abitazione in via De Nicola n.11. A trovare il corpo riverso il personale di fiducia che si recava nella casa del presule per le pulizie quotidiane. Per poter accedere all’interno dell’abitazione sono giunti sia gli operai della soc. AndriaMultiservice sia i Vigili del Fuoco da Barletta che con l’aiuto di un cestello sono entrati da un balcone; per i rilievi gli agenti della Polizia municipale e i carabinieri. Al momento la salma è presso l’abitazione del presule. La camera ardente sarà allestita presso la chiesa cattedrale.

Mons. Raffaele Calabro era nato a Minervino di Lecce il 10 luglio 1940. Ordinato sacerdote il 15 marzo 1964, è eletto vescovo di Andria il 19 novembre 1988 e consacrato il 6 gennaio 1989. Ha iniziato il ministero episcopale nella Chiesa di Andria il 29 gennaio 1989.