Diocesi: Agrigento, il 12 settembre convegno su “Famiglia e vita: valori inscindibili e universali”

Sarà dedicato a “Famiglia e vita: valori inscindibili e universali” il primo convegno del Forum provinciale delle Associazioni familiari di Agrigento che si terrà martedì 12 settembre al Bay Palace Hotel di San Leone, frazione di Agrigento. L’iniziativa è promossa dal Forum famiglie della provincia di Agrigento, dall’arcidiocesi di Agrigento e dal Centro di aiuto alla vita (Cav) – Opera “Don Guanella”. Il convegno prenderà il via alle 17.30 con gli interventi di Gaetano Insalaco, presidente del Forum provinciale, e di don Giuseppe Cumbo, direttore del Centro per l’evangelizzazione e la catechesi dell’arcidiocesi di Agrigento. Alle 18, sul tema “Famiglia: custode della vita”, interverrà don Baldo Reina, rettore del seminario e docente di Sacra Scrittura dello Studio teologico San Gregorio agrigentino. A seguire Gianluigi De Palo, presidente del Forum nazionale, parlerà del “Forum: uno strumento al servizio di tutti”. Sarà poi la volta della testimonianza di Daniela Piazza, presidente del Cav di Agrigento, sulle “Mille e più: le vite salvate dal Cav” di Agrigento dal 2000 a oggi. In programma anche l’intervento di Gian Luigi Gigli, presidente del Movimento per la vita italiano. Le conclusioni saranno affidate all’arcivescovo di Agrigento, il card. Francesco Montenegro. Il convegno si chiuderà con le comunicazioni di Dario Micalizio, presidente del Forum regionale. “Il Forum – spiega don Giuseppe Cumbo – ha come suo obiettivo quello di portare all’attenzione del dibattito culturale e politico italiano la famiglia come soggetto sociale”. “L’evento – aggiunge – si inserisce tra le iniziative del Centro per l’evangelizzazione e la catechesi che ha al suo interno anche il servizio di pastorale familiare”.