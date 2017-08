Creato: Comunità di Siloe, domenica 3 settembre l’incontro pubblico “Per una cultura della cura”

“Siamo viaggiatori su una terra che è di Dio e che come tale va amata e custodita”: recependo il tema che quest’anno la Conferenza episcopale italiana propone per la dodicesima giornata per la custodia del Creato, che si celebra domenica 3 settembre, la Comunità monastica di Siloe (Poggi del Sasso, in provincia di Grosseto) organizza “Creato in festa. Le giornate di Siloe per la custodia del Creato” con diversi incontri presso il monastero, luogo di preghiera e confronti che riguardano l’uomo di questo tempo. L’ultimo appuntamento sarà proprio domenica 3 settembre con un incontro pubblico intitolato “Per una cultura della cura”, che inizierà alle ore 10. Interverranno l’economista Luigino Bruni, mons. Rodolfo Cetoloni, vescovo di Grosseto, Gabriele Baccetti, direttore dell’Ufficio diocesano di pastorale sociale e del lavoro di Grosseto. L’iniziativa si concluderà nel pomeriggio, con la celebrazione della Santa Messa, presieduta dal vescovo Cetoloni.