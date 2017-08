Colombia: l’immagine della Vergine di Chinquinquirá, patrona del Paese, sarà a Bogotá durante la visita del Papa

L’immagine della Vergine di Nostra Signora del Rosario di Chinquinquirá, patrona della Colombia, sarà spostata dal santuario alla cattedrale di Bogotá durante la visita di Papa Francesco in Colombia. I particolari sono stati resi noti in una conferenza stampa che si è tenuta nell’arcivescovado della capitale colombiana. L’immagine della Vergine sarà intronizzata il 2 settembre, quattro giorni prima dell’arrivo del Papa.

Sono state rese note anche alcune altre notizie sulla giornata del 7 settembre, interamente dedicata dal Papa a Bogotá. Saranno 22mila i giovani che lo incontreranno nella centralissima plaza de Bolívar, di fronte alla cattedrale. Per la Messa pomeridiana nel grande parco Simón Bolívar sono disponibili 550mila biglietti, ma sono previste ulteriori zone per i fedeli nel caso i numeri siano ancora maggiori. Il 2 agosto, intanto, è stato reso noto dell’inno ufficiale della visita, che porta come titolo lo slogan del viaggio papale, “Demos el primer paso” (Facciamo il primo passo), di Carlos Corvacho. Il brano è cantato dal gruppo “Músicos Católicos Unidos”.