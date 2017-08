Avvenire: la prima pagina di domani 5 agosto. Vaticano richiama Maduro, vicenda Ong, crisi del lavoro

“Stop alla Costituente per ritrovare la pace”. E’ dedicato al Venezuela il titolo di apertura di “Avvenire” domani che evidenzia l’iniziativa del Vaticano di chiedere a Maduro un congelamento della nuova assemblea che dovrebbe riscrivere la costituzione del Paese sudamericano. In fotocronaca, invece, i dati positivi sulla ripresa evidenziati dall’Istat e sul turismo in Italia. Al taglio ancora la discussa vicenda delle Ong, con un’intervista a padre Zerai, e dell’altalenante posizione del governo provvisorio di Tripoli riguardo alla missione navale italiana. Ancora, in evidenza la penetrazione del business dell’azzardo anche in Africa, con un boom delle scommesse in alcuni Stati. L’editoriale, a firma di Leonardo Becchetti, è invece dedicato al tema della crisi del lavoro e delle ricette per rilanciarlo.