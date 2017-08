Vescovi: p. Fares (“La Civiltà Cattolica”), per il Papa “vicinanza”, “discernimento”e “sinodalità” sono un “lavoro” che il buon pastore “non schiva”

Per Papa Francesco ci sono molti modi per riconoscere se un vescovo possiede i tratti essenziali che lo devono caratterizzare: “Un uomo ad aedificationem, fecondo nella sua paternità spirituale nei confronti del popolo fedele di Dio a lui affidato; capace di lasciare, come Davide, l’eredità di quarant’anni di governo per il suo popolo e il popolo consolidato, forte; un uomo coerente, con una pietà non fittizia”; con il “coraggio di discernere per il bene del suo popolo nei crocevia ambigui della storia” e capace di non cedere “alla tentazione della ‘mondanità spirituale'”. Lo sostiene padre Diego Fares nell’ultimo numero de “La Civiltà Cattolica”. “Papa Francesco – sottolinea – ci mostra ogni giorno che la ‘vicinanza con tutti’ non è questione di maggiore o minore simpatia personale: è, invece, un ‘lavoro’. È un ‘non schivare il lavoro’, proprio del pastore che esercita la misericordia e il discernimento nella vicinanza cordiale, nella pastorale concreta, nell’uscire verso tutte le periferie geografiche ed esistenziali”. Francesco “ci fa capire che il discernimento non è un’attività elitaria e pericolosa”, ma “è un lavoro: quello di coinvolgersi nella vita concreta della gente, mettendosi personalmente in discussione, senza nascondersi dietro formulazioni astratte, ogni volta che sono in gioco, drammaticamente, il bene e il male delle persone”. Con il suo paziente amore per la diversità, il Pontefice “ci attesta che anche la sinodalità è un lavoro: quello di fare un cammino con tutti, uniti nelle differenze, affinché lo Spirito possa operare nella vita multiforme e poliedrica della Chiesa”, mentre con la sua preghiera esorta tutti i vescovi a “non essere ciechi”, ma “persone che desiderano consegnare integra l’eredità gratuitamente ricevuta e che sanno ‘salutare le promesse da lontano'”. Per essere tale, un vescovo “deve recarsi al tempio con frequenza, mettersi alla presenza incoraggiante di Dio, dedicarsi alla preghiera fiduciosa”.