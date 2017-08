Terremoto Centro Italia: Tajani a Norcia il 4 e il 5 settembre

Il presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani (Foto Rocchi/Sir)

Il Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, sarà in visita a Norcia il 4 e 5 settembre con il commissario europeo all’Educazione, alla Cultura, ai Giovani e allo Sport, Tibor Navracsis, per incontrare i cittadini, le autorità locali e nazionali e i primi giovani volontari del nuovo Corpo europeo di solidarietà. Secondo quanto riferito dal Servizio stampa del Parlamento europeo, all’arrivo a Norcia (4 settembre alle 16.40) è previsto l’incontro con il sindaco della città, Nicola Alemanno, e a seguire con i giornalisti davanti alla cattedrale di Norcia. Alle 18.00 Tajani parteciperà al dialogo con i cittadini sul tema: “Costruire un’Europa migliore per le generazioni future”, alle 21.00 sarà presente a un evento con i volontari del Corpo europeo di solidarietà attivi nella ricostruzione. Il giorno dopo, alle 9.45, Tajani visiterà i progetti promossi dal Corpo europeo. Oltre al commissario Navracsis, saranno presenti l’arcivescovo Renato Boccardo, il sindaco di Norcia Alemanno, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi, il sottosegretario al Lavoro e agli Affari Sociali, Luigi Bobba, e il sottosegretario al Patrimonio Culturale, Ilaria Borletti Buitoni. Al termine della visita (ore 12.00) si terrà la conferenza stampa del presidente Tajani cui parteciperanno anche il commissario europeo Navracsis e il sottosegretario Boschi.