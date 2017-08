Terremoto Centro Italia: il card. Bassetti a Visso visita un’azienda alimentare

foto SIR/Marco Calvarese

(dall’inviato a Camerino) È stata a Visso, uno dei Comuni più colpiti del terremoto dello scorso anno in Centro Italia, la terza tappa della visita che il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, sta compiendo oggi nei luoghi segnati dal sisma. Arrivato alle 10.50, è stato accolto dal sindaco Giuliano Pazzaglini e dalla popolazione locale. “Qualcuno potrebbe scegliere di non tornare, per motivi diversi”, ha detto preoccupato il sindaco. “Almeno due anni serviranno per stabilizzare la situazione, anche se le scuole saranno riaperte il 15 settembre. Attendo risposte per la collettività di Visso e non solo, nei Comuni distrutti servono subito notizie certe”. Il cardinale Bassetti si è fermato in visita all’azienda Svila srl (fondata nel 1974) a Visso che ha aumentato il numero di dipendenti e il fatturato nonostante le forti difficoltà: in 25 giorni è stata riallestita la fabbrica e i lavoratori non si sono tirati indietro perché la continuità del lavoro ha permesso loro di affrontare gli altri disagi e così è stata garantita la produzione alimentare. Maurizio Crea, amministratore delegato, dopo la visita del presidente della Cei ha commentato con Mario Staffolani per Radio C1 InBlu: “I dipendenti sono al centro dell’azienda, il terremoto è stato affrontato con forza grazie all’unità di tutto il personale. La grande famiglia Silva non si è mai fermata ed anzi è stato velocizzato quello che era stato programmato”.