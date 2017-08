Terremoto Centro Italia: il card. Bassetti a Camerino, “desidero comunicarvi la mia speranza”

foto SIR/Marco Calvarese

(dall’inviato a Camerino) “Stiamo ora nel sepolcro, questo momento è come un Golgota per tanti”. Ma “desidero comunicarvi la speranza che viene anche dalla mia esperienza con tanti terremoti. Da prete giovane sono stato anche volontario tra i terremotati dal Friuli e sia lì sia in altre occasioni simili la rinascita è sempre stata convinta”. Lo ha affermato questa mattina il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, nella sua visita a Camerino, uno dei centri delle Marche colpiti dal sisma dello scorso anno. “Ai vicari foranei, che mi hanno spiegato quello che stanno facendo, e ai sacerdoti di questa diocesi – ha proseguito – esprimo il mio grazie con tutto il cuore. Ripartire dalla scuola materna è un modo di aggregare le famiglie e la gente così avendo modo di rivedersi con continuità, sente qualcosa di suo”. Il card. Bassetti è stato accolto dal sindaco Gianluca Pasqui, che ha ricordato le difficoltà della gestione attuale e il fatto che non ci sono più momenti di incontro nei luoghi della città: “È da ricostruire lo strato sociale. Le istituzioni e i cittadini stanno lavorando verso lo stesso obiettivo e sono i valori dei quali ciascuno è portatore che permettono di guardare avanti superando le divisioni”. L’arcivescovo di Camerino-San Severino Marche, mons. Francesco Giovanni Brugnaro, ha espresso la gratitudine “al cardinale che ha desiderato conoscere la nostra situazione e che ci aiuta a renderla nota, non perché cerchiamo la pubblicità, ma perché noi, che ora siamo poveri, abbiamo bisogno di aiuti e spero che ogni realtà possa condividere”. Per Claudio Pettinari, rettore dell’Università di Camerino, “le parole del cardinale ci hanno dato forza. Ci sarà ancora molto da fare, desideriamo partire dai giovani, dai bambini e lo faremo insieme al Comune e all’arcidiocesi: l’Università di Camerino è pronta per passare dalla fase delle parole alla fase dei progetti e delle azioni”.