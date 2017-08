Svezia: diocesi di Stoccolma, 9 “regole del pollice” per chi utilizza i social. “Troppi commenti offensivi anche da parte dei cattolici”

“Vediamo tanti commenti offensivi da parte dei cattolici nei forum ospitati sui social media” e per questo “qui alla cancelleria di Stoccolma abbiamo preparato alcune regole per una buona comunicazione”. Lo spiega al Sir Kristina Hellner, responsabile per la comunicazione della diocesi svedese, all’indomani dell’uscita sul sito www.katolskakyrkan.se di 9 “regole del pollice” preparate insieme al vicario padre Fredrik Emanuelson e di altri collaboratori della cancelleria. “Mostra il rispetto per gli altri esseri umani, indipendentemente dalle opinioni che esprimono; utilizza argomenti fattuali; credi alla buona fede degli altri; mostra empatia e simpatia; trattieniti dalle accuse personali” sono alcune delle regole elencate. E poi ancora: “Non giudicare, non condannare. Quando scrivi sui social pensa se vuoi seguire il principio dell’occhio per occhio. Quando pubblichi foto o filmati di altre persone nei social media: chiedi sempre l’autorizzazione alle persone coinvolte”. E infine: “Se ti esprimi come cattolico, tieni presente che diventi un rappresentante della Chiesa cattolica”. Dice ancora Kristina Hellner: “Poiché tutti noi rappresentiamo la nostra fede, la nostra chiesa e ora anche un cardinale, riteniamo importante ricordare alle persone di essere gentili e cortesi nelle discussioni sui social media. In realtà non dovrebbe essere necessario farlo, ma alcune persone scrivono cose cattive e inopportune e non vogliamo che siano associate alla Chiesa cattolica”.