Sir: principali notizie dall’Italia e dal mondo. Asia meridionale, piogge monsoniche causano più di mille vittime. Pyongyang, pronto sesto test nucleare. Tensioni sociali a Roma

Asia meridionale: piogge monsoniche causano più di mille vittime

Più di 1.000 persone sono morte a causa delle inondazioni provocate dalle piogge monsoniche che hanno colpito l’Asia meridionale questa estate. La pioggia, che continua a cadere incessante, ha fatto crescere la preoccupazione che il bilancio possa aggravarsi nelle prossime settimane. Secondo le Nazioni Unite, almeno 41 milioni di persone in Bangladesh, in India e in Nepal sono state direttamente colpite dalle inondazioni e dalle frane causate dalle piogge monsoniche, che di solito iniziano a giugno e durano fino a settembre: una vera e propria catastrofe si sta consumando nell’Asia meridionale. Solo per citare gli ultimi eventi, sono state più di 500 le vittime delle alluvioni che hanno interessato lo stato indiano settentrionale di Bihar nei giorni scorsi. E le inondazioni hanno colpito Mumbai, capitale finanziaria dell’India, dove hanno ucciso almeno cinque persone, tra cui due bambini piccoli. La Federazione Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa ha scritto, sul suo sito web, che più di otto milioni di bengalesi sono stati colpiti dalle inondazioni, le peggiori degli ultimi 40 anni. Almeno 140 persone sono morte e quasi 700mila case sono state danneggiate o distrutte. In Nepal, migliaia di case sono state distrutte, decine di persone sono morte e moltissimi sono i dispersi. Le frane, poi, continuano a causare vittime anche in Cina.

Corea del Nord: viceministro Difesa sudcoreano rilancia l’allarme su possibile sesto test nucleare

La Corea del Nord è pronta a effettuare il suo sesto test nucleare in qualsiasi momento: è la valutazione del viceministro della Difesa sudcoreano, Suh Choo-suk, illustrata in un’audizione parlamentare dedicata al lancio del missile a medio raggio di martedì, deciso da Pyongyang. “C’è la possibilità di ulteriori provocazioni strategiche, comprensive sia di nuovi missili balistici sia del sesto test nucleare”, ha aggiunto Suh. Alla nuova provocazione di Kim, le Forze armate della Corea del Sud hanno risposto sganciando otto bombe vicino al confine con la Corea del Nord in una dimostrazione di “forza travolgente”, come l’hanno definita i media locali. Il Consiglio di Sicurezza dell’Onu “condanna fortemente” il lancio del missile da parte della Nord Corea e chiede che tutti gli Stati membri “attuino pienamente, in modo rigoroso e veloce” le sanzioni imposte dalle Nazioni Unite.

Roma: rissa al Tiburtino Terzo, accoltellato un eritreo. Raggi, “no alla guerra tra poveri”

Un cittadino eritreo è stato ferito durante una lite scoppiata tra migranti e residenti nel centro di accoglienza nel quartiere Tiburtino Terzo a Roma portando la procura di Roma ad aprire un’indagine per tentato omicidio. La protesta di un gruppo di residenti è scattata dopo che un eritreo ospite della struttura avrebbe tirato dei sassi contro un ragazzino in strada. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, arrivando in Campidoglio dopo la riunione in Prefettura sull’emergenza abitativa, ha chiesto di non scatenare una “guerra tra poveri”. E ai movimenti per la casa che manifestavano al suo arrivo in Campidoglio, ha detto: “La posizione del Comune è molto chiara, dobbiamo dare assolutamente la priorità alle persone che attendono casa da decenni e alle persone fragili, ossia agli anziani, i disabili e le mamme con bambini. Questa soluzione è stata proposta ripetutamente, e continuerà ad essere ancora proposta dal Comune di Roma alle persone che sono attualmente in strada. Purtroppo hanno rifiutato più volte e noi continueremo perché questa è la direzione da prendere”.

Pensioni: ai giovani assegno minimo 650-680 euro, ipotesi governo a sindacati

I giovani che sono interamente nel sistema contributivo e hanno avuto carriere discontinue, in futuro, potrebbero andare in pensione prima dei 70 anni e con 20 anni di contributi avendo maturato un trattamento pari a 1,2 volte l’assegno sociale (448 euro), invece dell’attuale 1,5. È l’indicazione arrivata dal governo al tavolo con i sindacati. In sostanza, la soglia verrebbe ridotta da 1,5 a 1,2 e quei giovani uscirebbero con un assegno minimo di circa 650-680 euro, perché verrebbe aumentata anche la cumulabilità tra assegno sociale e pensione contributiva.

Regno Unito: 20 anni fa la morte della principessa Diana

Venti anni fa la morte della “principessa del popolo”. Il ricordo è ancora vivo ma il Paese, fra nostalgie e rimpianti, ha comunque voltato pagina. La tragedia nazionale si consumò nella notte del 31 agosto 1997, quando “Lady D” perse la vita nell’incidente automobilistico di Parigi. Ieri, alla vigilia dell’anniversario, i principi William ed Herry hanno sobriamente ricordato la madre a Kensington Palace, dove curiosi, ammiratori e affezionati di Diana erano presenti a centinaia per deporre fiori e lasciare messaggi davanti al cancello d’accesso. Il 31 agosto 1997 Lady Diana viaggiava a bordo di una Mercedes assieme al compagno Dodi Al-Fayed. Questi e l’autista Henri Paul morirono sul colpo nell’impatto a oltre 120 all’ora rispetto al limite dei 50 all’ora, con uno dei piloni del ponte. Il decesso di Diana fu dichiarato alcune ore più tardi all’ospedale de la Pitié-Salpêtrière.