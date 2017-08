Scuola: Brescia, il 7 e l’8 settembre il convegno di Scholé “Ripensare le pedagogie”

Come ogni anno, si svolgerà a Brescia il 7 e l’8 settembre, presso il Centro di spiritualità “Mater Divinae Gratiae”, il LVI Convegno di Scholé. Organizzato dalle editrici Morcelliana e La Scuola e coordinato da Luciano Pazzaglia, segretario di Scholé, attirerà in città oltre un centinaio studiosi dell’educazione e delle istituzioni scolastiche. “Ripensare le pedagogie” il titolo del colloquio che vedrà affiancare alle relazioni dei pedagogisti quelle di esperti di altre discipline – dalla filosofia alla storia delle religioni – con l’intento di allargare gli orizzonti. Tra le sfide sul tappeto, spiega Pazzaglia, il fatto che “anche nel nostro Paese larghe fasce di giovani, soprattutto delle periferie urbane, corrano il rischio di subire autentiche forme di ghettizzazione”. Non meno seri “i problemi educativi sollevati dal carattere multiculturale” legati alle migrazioni e la crescente percentuale di figli di stranieri nelle nostre scuole. Occorre “una proposta pedagogico-didattica che promuova i nuovi arrivati senza penalizzare i nativi”, ma anche la realizzazione di “una vera convivenza tra identità socio-culturali e religiose”. Da qui la nuova formula di Scholè 2017 che vedrà confrontarsi pedagogisti e specialisti provenienti da altre discipline. Tra questi il pedagogista Giuseppe Tognon, lo storico Giovanni Filoramo, Pier Cesare Rivoltella, docente di tecnologie dell’istruzione e dell’apprendimento; il filosofo Salvatore Natoli.