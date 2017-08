Santa Sede: domani mattina messaggio congiunto Papa Francesco e Patriarca Bartolomeo per Giornata preghiera cura Creato

“La Giornata di preghiera per la cura del Creato che ricorre domani 1° settembre avrà un’importanza speciale in questo terzo anno. Verrà infatti pubblicato un Messaggio congiunto di Papa Francesco e del Patriarca Ecumenico Bartolomeo, che per la prima volta scrivono insieme sui temi della Giornata, invitando tutti i fedeli e gli uomini di buona volontà alla preghiera e alla riflessione su come vivere in modo semplice e solidale, usando responsabilmente i beni della terra”. È quanto ricorda la sala stampa della Santa Sede in un comunicato, a proposito della III Giornata di preghiera per la cura del creato che viene celebrata domani. “Le Chiese particolari, gli Istituti di vita consacrata e le aggregazioni ecclesiali – ricorda la sala stampa – sono invitati ad elevare al Signore la preghiera per questa intenzione, in unione spirituale con le altre Chiese e Comunità cristiane”. Il messaggio congiunto, informa ancora la sala stampa, “sarà diffuso in contemporanea e in sette lingue domani, venerdì 1° settembre, dalla Sala Stampa della Santa Sede e dal Fanar alle ore 8 di Roma”. La Giornata di Preghiera per la Cura del Creato fu istituita da Papa Francesco nel 2015 con questo annuncio: “In comunione di preghiera con i nostri fratelli ortodossi e con tutte le persone di buona volontà, vogliamo offrire il nostro contributo al superamento della crisi ecologica che l’umanità sta vivendo”.