Papa Francesco: cordoglio e preghiera per le vittime dell’uragano in Texas e Louisiana

Il Papa è “profondamente commosso” e prega per le vittime dell’uragano Harvey, per le loro famiglie e per i soccorritori. È quanto si legge nel telegramma di cordoglio per le vittime del devastante uragano che ha colpito in questi giorni gli Stati Uniti d’America, che il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin ha inviato, a nome del Santo Padre, all’arcivescovo di Galveston-Houston, cardinale Daniel DiNardo. “Sua Santità Papa Francesco – esordisce il messaggio – le chiede gentilmente di trasmettere la sua vicinanza spirituale e la sua preoccupazione pastorale a tutti coloro che sono stati colpiti dal violento uragano che in questi giorni ha attraversato gli stati di Texas e Louisiana”. “Profondamente commosso dalla tragica perdita di vite e dall’immensa devastazione materiale che questa catastrofe naturale ha lasciato dietro di sé”, prosegue il telegramma, il Pontefice “prega per le vittime e le loro famiglie, e per tutti quelli che sono impegnati nel lavoro vitale di sollievo, recupero e ricostruzione. Egli altresì confida che le esigenze immense e immediate di tante persone e comunità continueranno a ispirare un’enorme manifestazione di solidarietà e di mutuo aiuto come è nelle migliori tradizioni della nazione. Con questi sentimenti, e con la rinnovata promessa delle sue preghiere, il Santo Padre invia la propria benedizione come pegno di consolazione, di forza e di pace nel Signore”.