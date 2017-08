Mostra del cinema: film ed eventi in programma oggi. In concorso il fantasy “The Shape of Water” e il film “The Insult”

Dopo l’apertura ufficiale con il film statunitense “Downsizing” di Alexander Payne, commedia amara in chiave ecologista con Matt Damon, alla 74ª Mostra del Cinema della Biennale di Venezia si entra nel vivo della manifestazione con le proiezioni e gli eventi del secondo giorno, giovedì 31 agosto. Nella mattinata di oggi infatti saranno proiettati il film statunitense “The Shape of Water” di Guillermo del Toro così come il franco-libanese “The Insult” di Ziad Doueiri. Il primo è un dramma fantasy con pennellate sentimentali ambientato negli Stati Uniti all’inizio degli anni ’60, in piena Guerra Fredda. Protagonista è la britannica Sally Hawkins, sbarcata al Lido già mercoledì 30 insieme alla collega Octavia Spencer (Oscar per “The Help”), che saranno sul tappeto rosso oggi alle 19. È invece una storia centrata su tensioni culturali e religiose quella raccontata da Ziad Doueiri in “The Insult”, lo scontro a Beirut tra un cristiano libanese e un rifugiato palestinese.

Giovedì 31 agosto è anche il giorno del regista americano Paul Schrader con “First Reformed”, film sulla crisi interiore di un ex cappellano militare segnato dalla morte del figlio in guerra. Il pubblico potrà vedere sul red carpet gli attori americani Ethan Hawke e Amanda Seyfried alle 17. Verrà poi svelato alla stampa alle 19.30 anche il documentario dell’artista e attivista cinese Ai Weiwei, “Human Flow”, atteso film sociale sui flussi migratori contemporanei a causa di guerre e cambiamenti climatici.

Al Lido c’è anche il regista horror William Friedkin (“L’esorcista”) che in conferenza stampa presenta il documentario “The Devil and Father Amorth”, l’incontro con il sacerdote esorcista scomparso nel 2016. Si chiude però con una risata: verrà mostrato in ricordo di Paolo Villaggio il documentario “La voce di Fantozzi” di Mario Sesti, con interviste e materiali inediti. Per informazioni: http://www.labiennale.org/it/cinema/2017