Lavoro: Istat, forte calo inattivi, tasso al minimo a 34,4%

(DIRE-SIR) – La stima degli inattivi tra i 15 e i 64 anni a luglio è in forte calo (-0,9%, -115mila), confermando la tendenza in atto da metà 2013. La diminuzione nell’ultimo mese interessa principalmente gli uomini e in misura minore le donne, distribuendosi tra tutte le classi di età. Il tasso di inattività si attesta al 34,4%, in calo di 0,3 punti percentuali rispetto a giugno. Nel trimestre maggio-luglio, rispetto ai tre mesi precedenti, alla crescita degli occupati si accompagna il calo sia dei disoccupati (-1,2%, -35mila) sia degli inattivi (-0,3%, -35mila). (www.dire.it)