Germania: a Münster e Amburgo due case per bambini bisognosi e giovani tirocinanti

Due esperienze rivolte all’accoglienza e all’educazione vivono in questi giorni in Germania momenti importanti: la “Casa dei bambini di St. Mauritz” a Münster è un’istituzione che celebra il suo 175° anniversario. Le variazioni delle condizioni sociali hanno portato a cambiamenti di vasta portata nella cura istituzionale, dall’iniziale orfanotrofio a una moderna struttura che organizza e gestisce educazione, gioco e formazione. Oggi il nome è “Casa St. Mauritz per i servizi ai bambini e alla gioventù” e con oltre 150 specialisti socio-educativi, psicologi ed educatori speciali, vengono erogate attività di sostegno e assistenza differenziati per bambine e bambini e i loro genitori. I bambini trovano un riparo, ottengono istruzione e cure dove servissero. L’obiettivo della St. Mauritz non è cambiato in 175 anni: la realizzazione di un adeguato e sostenibile futuro – spiegano i responsabili – per ogni bambino, per ogni giovane, per ogni famiglia. Ad Amburgo, invece, il 19 settembre, l’arcivescovo Stefan Hesse benedirà l’ostello realizzato dalla associazione Kolping, e destinato ad accogliere 49 giovani tirocinanti che beneficeranno di miniappartamenti di 22mq a prezzi vantaggiosi, con bagno, cucinotto e dispensa. Considerato l’alto costo delle abitazioni per giovani fuori-sede, “la casa è un aiuto ai meno abbienti – spiega Martina Sturm-May, direttore esecutivo della Kolping Housing – perché lo svantaggio sociale nasce dalla situazione abitativa nelle grandi città”.